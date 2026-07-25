Karabük'te balkondan düşen yaşlı adam öldü
Karabük Eflani'de üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 00:52 Güncelleme:
Eflani ilçesi Candaroğulları Mahallesi Yalacık Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın üçüncü katında oturan Niyazi E. (79) balkondan düştü.
AA'nın haberine göre, yakınları tarafından Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Niyazi E'nin, Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.
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