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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da TIR ile çarpışan otomobildeki evli çift öldü

        Kastamonu'da TIR ile çarpışan otomobildeki evli çift öldü

        Kastamonu Taşköprü'de TIR ile çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve eşi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 01:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TIR ile çarpışan otomobildeki evli çift öldü

        Kaza, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü mevkisinde meydana geldi. TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan Cihan Ergün olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Satıye Ergün ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Satıye Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli çiftin öldüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kastamonu
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