Kastamonu'da TIR ile çarpışan otomobildeki evli çift öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü mevkisinde meydana geldi. TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan Cihan Ergün olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Satıye Ergün ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Satıye Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli çiftin öldüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.