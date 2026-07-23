Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Katliam gibi kazada 3 kişi öldü!

        Katliam gibi kazada 3 kişi öldü!

        Ardahan'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada facia yaşandı. Katliam gibi kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Katliam gibi kazada 3 kişi öldü!

        Ardahan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

        Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı. 4 yaralı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar

        Arnavutköy'de bir grup, vatandaşların güvenliği için sahilde görev yapan cankurtaranların kullandığı gözetleme kulesini yerinden sökerek denize taşıdı. Kuleyi atlama platformu olarak kullanan grubun tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Fatih Portakal adliyede
        Fatih Portakal adliyede
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        'The Odyssey'e de el attı
        'The Odyssey'e de el attı
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!