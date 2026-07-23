Katliam gibi kazada 3 kişi öldü!
Ardahan'da meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme kazada facia yaşandı. Katliam gibi kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı
Giriş: 23 Temmuz 2026 - 11:19 Güncelleme:
Ardahan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı. 4 yaralı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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