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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

        Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

        Yalova'da görev yapan 43 yaşındaki matematik öğretmeni İlhan Algınkaplan'ın cansız bedeni, İznik Gölü'nde sahilden yaklaşık 50 metre açıkta bulundu. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Algınkaplan'ın cenazesi, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 01:28 Güncelleme:
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        Kayıp öğretmenin cansız bedeni bulundu

        Yalova'da yaklaşık 12 saattir kendisinden haber alınamayan Algınkaplan için Orhangazi ilçesi İznik Göl’ünde başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Deniz polisi, kayıp öğretmenin cansız bedenini sahilden yaklaşık 50 metre açıkta tespit etti. Sudan çıkarılan Algınkaplan’ın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Oğullarının sudan çıkarıldığı sırada göl kenarında bekleyen annesi Hatice ve babası Sadettin Algınkaplan, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

        Yalova Abdülhamithan Ortaokulu’nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Algınkaplan’ın, ilk ders gününün ardından okuldan çıktığı, saat 11.00 sıralarında annesini arayarak gezeceğini söylediği öğrenilmişti. Algınkaplan’ın babasına ait 77 DH 455 plakalı otomobili göl kenarında bulunurken, cep telefonu ve kıyafetleri de göl sahilinde bulunmuştu. Bunun üzerine Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İlhan Algınkaplan
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