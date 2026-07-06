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        Haberler Gündem Çevre Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı Samuray araları doğaya salındı

        Kaynaşlı'da kahverengi kokarcaya karşı Samuray araları doğaya salındı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele dahilinde yeni Samuray arıları doğaya salındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaynaşlı'da Samuray arıları doğaya salındı
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        Bitkisel üretimde önemli verim kayıplarına neden olan kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde devam ediyor.

        Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda temin edilen yeni Samuray arıları (Trissolcus japonicus), belirlenen farklı noktalarda doğaya salındı.

        Daha önce Kaynaşlı'da belirlenen alanlarda gerçekleştirilen Samuray arısı salımlarının ardından yeni temin edilen arıların da doğaya bırakılmasıyla biyolojik mücadele uygulama alanları genişletildi. Böylece zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde doğal mücadele kapasitesi artırılarak salım yapılan lokasyon sayısı yükseltildi.

        Kahverengi kokarcanın yumurtalarını parazitleyerek çoğalmasını engelleyen Samuray arısı, kimyasal ilaç kullanımını azaltan, çevreye, insan sağlığına ve faydalı canlılara zarar vermeyen etkili bir biyolojik mücadele yöntemi olarak öne çıkıyor. Bu uygulama sayesinde zararlı popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınması hedefleniyor.

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        #Düzce Haberleri
        #samuray arısı
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