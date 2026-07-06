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        Kediye çarpmamak için manevra yapan motosikletli kaza yaptı: 1 ölü!

        Tokat'ta kediye çarpmamak için manevra yapan 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ergin Ersin, kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Ersin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Kediyi gördü, manevrada can verdi!

        Tokat'ın Niksar ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Ergin Ersin’in (30) motosikleti, kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan Ersin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, Niksar ilçesi Danişment Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ergin Ersin, iddiaya göre aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

        Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ergin Ersin, ağır yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ergin Ersin, burada hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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