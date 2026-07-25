Sürücü ile bukalemunun yol kavgası
Kahramanmaraş'ta, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bukalemunu fark eden sürücü, rampada aracını durdurup geçmesini bekledi. Hayvanın bir ileri bir geri hareket etmesi gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:29 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesi Kabasakal mevkiinde Mehmet Dökme, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir bukalemunu fark etti.
BUKALEMUNU RAMPADA BEKLEDİ
Hayvana zarar vermemek için rampada otomobilini durduran Dökme, bukalemunun güvenli şekilde karşıya geçmesini beklemeye başladı.
AĞIR HAREKET EDİNCE SÖYLENMEYE BAŞLADI
Ancak bukalemun bir süre bir ileri bir geri hareket edince ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Bukalemunun yavaş hareket etmesi üzerine Dökme'nin, "Hadi geç, çabuk ol" diye seslenmesi sonrası bukalemun hızlanarak yolun karşısına geçmesi güldüren anlar yaşanmasına neden oldu.
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