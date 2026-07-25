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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sürücü ile bukalemunun yol kavgası

        Sürücü ile bukalemunun yol kavgası

        Kahramanmaraş'ta, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bukalemunu fark eden sürücü, rampada aracını durdurup geçmesini bekledi. Hayvanın bir ileri bir geri hareket etmesi gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 13:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sürücü ile bukalemunun yol kavgası

        Kahramanmaraş'ın Bertiz bölgesi Kabasakal mevkiinde Mehmet Dökme, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir bukalemunu fark etti.

        BUKALEMUNU RAMPADA BEKLEDİ

        Hayvana zarar vermemek için rampada otomobilini durduran Dökme, bukalemunun güvenli şekilde karşıya geçmesini beklemeye başladı.

        AĞIR HAREKET EDİNCE SÖYLENMEYE BAŞLADI

        Ancak bukalemun bir süre bir ileri bir geri hareket edince ortaya tebessüm ettiren görüntüler çıktı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        Bukalemunun yavaş hareket etmesi üzerine Dökme'nin, "Hadi geç, çabuk ol" diye seslenmesi sonrası bukalemun hızlanarak yolun karşısına geçmesi güldüren anlar yaşanmasına neden oldu.

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