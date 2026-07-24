Konya'da "Yaz Bilim Kampları" başladı

Konya'da 7-11 yaşındaki öğrenciler için düzenlenen "Yaz Bilim Kampları" gerçekleştirildi. Konya Bilim Merkezi'nin Yaz Bilim Kampları'nda "Küçük Kaşifler", "Genç Bilimciler" ve "Meraklı Mucitler" temalarıyla çocuklara kodlama, STEM ve dijital oyun geliştirme alanlarında eğlenerek öğrenme deneyimi sunuluyor.

Ortaokullara yönelik Master Kamp'ın öğrencilerin fizik, mühendislik ve astronomi gibi konularda haftalık projeler üreterek yarışması da sağlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde bu yaz döneminde de bilim meraklısı çocukları güzel şekilde ağırladıkları belirtti.

Yeni nesillerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasının büyük önem taşıdığını aktaran Altay, şunları kaydetti: "Bilim kamplarımız çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil, geliştiren ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunuyor. 7- 11 yaş aralığındaki yavrularımız için yine birbirinden eğitici ve eğlenceli bilim içerikleri hazırladık. Burada edindikleri deneyimler onların özgüvenini artırırken takım çalışması, tasarım odaklı düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerini de güçlendiriyor. Kamplarımıza katılan tüm bilim kaşiflerine başarılar diliyor, onların gelişimi için gecesini gündüzüne katan ailelere teşekkür ediyorum."