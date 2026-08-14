Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Konyaaltı Sahili'nde işletmecilerden "şamandıra" tepkisi

        Konyaaltı Sahili'nde işletmecilerden "şamandıra" tepkisi

        Antalya'da her gün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili'nin büyük bölümünde güvenli yüzme alanlarını belirleyen şamandıra hatları bu yıl kurulmadı. Güvenlik hattının sadece plajın belli bölümlerinde ve belediyeye ait plajlarda kurulmasına tepki gösteren işletmeciler, belediyeye başvurularından sonuç alamadıklarını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konyaaltı'nda işletmecilerden "şamandıra" tepkisi

        Antalya'nın binlerce yerli ve yabancı misafiri konuk eden Konyaaltı Sahili'nde her yıl yaz sezonunda kurulan ve yüzme alanlarını deniz araçlarından ayıran şamandıra hatları, bu yıl plajın belli bölümlerinde yerleştirilmedi.

        Şamandıra güvenlik hatları plajın tamamında yalnızca belli bölümlere kuruldu. Boğaçayı'ndan sonraki alanda ise yalnızca Büyükşehir Belediyesi’ne ait plajların sınırlarında kurulum yapıldı.

        Halk plajları ile özel işletmelerin bulunduğu bölümlerde güvenlik hattının bulunmaması, işletmecilerin tepkisine neden oldu.

        Olası risklere dikkati çeken işletmeciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduklarını, şu ana kadar herhangi bir dönüş alamadıklarını belirtti.

        REKLAM

        İşletmeciler, sezonun en yoğun döneminde her gün binlerce kişinin denize girdiği alanda yaşanan durumun, güvenlik açısından endişe yarattığını ifade etti.

        Yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemde güvenli yüzme alanı sınırlarının belirlenmediğini ifade eden özel plaj işletmecisi Fatih Ardil, "Belirlenen yüzme sınırlarının dışında yüzenler hem kendi can güvenliklerini hem de diğer deniz kullanıcılarını tehlikeye atıyor. Tekneler bu alanlardan geçebiliyor ve bu durum ciddi risk oluşturuyor. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruları yapmamıza rağmen herhangi bir yanıt alabilmiş değiliz. Şamandıraların yerleştirilmesi konusunda da herhangi bir firma ya da ilgili kurum tarafından somut adım atılmadı. Oysa bu uygulama, denize girenlerin güvenliği açısından son derece önemli" dedi.

        Yüzme alanlarının sınırları belirlenemediği için vatandaşların güvenli bölgeleri ayırt edemediğini aktaran Ardil, "Bu durum boğulma vakalarına neden olabiliyor ve ilk müdahale süreçlerini de zorlaştırıyor. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili gibi önemli bir bölgede böyle bir ihmalin yaşanması kabul edilemez. İlgili kurumların gerekli işlemleri bir an önce başlatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        Sadece belediyeye ait plajlara şamandıra yerleştirildiğini ifade eden işletmeci Fatih Ardil, "Belediyenin kendi işlettiği plajlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını görüyoruz. Bu alanlarda yüzme bölgeleri şamandıralarla çevrilmiş durumda. Ancak diğer plajlarda aynı uygulama bulunmuyor. Buralarda herhangi bir güvenlik önlemi yok" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #antalya haberleri
        #Konyaaltı sahili
        #şamandıra
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Nilda'nın katilinden dehşet sözler!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Röntgende korkunç görüntü! 97 parça uyuşturucu!
        Röntgende korkunç görüntü! 97 parça uyuşturucu!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Tatilde aşk tazelediler
        Tatilde aşk tazelediler
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        Belçikalı fenomen genetik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        "Bana otizm teşhisi konuldu"
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        Markaların yeni influencerları çalışanları mı?
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        "F.Bahçe'yle hedeflerimiz örtüşüyor!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası