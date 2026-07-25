Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 21:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        Suruç Belediyesi sınırlarında bulunan Hürriyet Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Evin Bayo, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, yakınları tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı, daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ömer Lütfi Özcan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Doğan, köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğunu evinde ziyaret etti, aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        "Çok korktum, gece uyuyamaz hale geldim"

        Evin Bayo, AA muhabirine, sahipsiz köpeklerin başını, kolunu, omzunu, sırtını ve kalçasını ısırdığını söyledi.

        REKLAM

        Olay sırasında kendisinden geçtiğini anlatan Bayo, "Köpekler karşıma çıktığında korkudan bayıldım. Sonra uyandığımda yerdeydim, kafamı ısırmıştı. Uyandığımda kalçamı ısırdı. Sonra yavaşça ayağa kalktım. Kanın hepsi suratıma damlıyordu. Önümü göremeyecek hale geldim. Bir adam beni doktora götürdü." dedi.

        Saldırıdan çok korktuğunu belirten Bayo, "Olayda çok korktum, gece uyuyamaz hale geldim. Köpekler toplansın bir yerde, kafeslere koysunlar. Başka kimseyi ısırmalarını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

        Bayo, yaralarına toplamda 150 dikiş atıldığını kaydetti.

        Olayı gören Evin'in kuzeni Muhammed Bağ da kaçmaya çalıştıkları köpeklerin Evin'i ısırdığını söyledi.

        Çevrede bulunanların köpekleri taşladığını aktaran Bağ, daha sonra oradakilerin Evin'i hastaneye götürdüğünü anlattı.

        Bağ, kendilerinin de çok korktuğunu ve ellerinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

        "Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz"

        Dede Bahri Bayo ise Mersin'de çalıştığı sırada haberi alır almaz Suruç'a geldiğini ve torunuyla ilgilendiğini belirtti.

        Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını isteyen Bayo, şunları kaydetti:

        "Bir sürü dikiş attılar. İki hemşire 45 dakikada ancak dikişlerini bitirdi. Yetkililerden de bu sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Başka kimseyi ısırmasınlar. O yolda geçen adam çocuğa denk gelmeseydi öldürürlerdi. Belediye bu konuyla ilgilenmiyor fazla. Her taraf sahipsiz köpek dolu."

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne değinen Erdoğan, "Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk. Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı b...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları