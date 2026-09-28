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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç kaza! 2 kişi öldü!

        Korkunç kaza! 2 kişi öldü!

        Eskişehir'de meydana gelen korkunç kazada, TIR'ın çarptığı otomobildeki sürücü Fikriye Mirza ve yanındaki Sümer Mişe hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 17:14 Güncelleme:
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        Korkunç kaza! 2 kişi öldü!

        Eskişehir'de TIR’ın çarptığı otomobildeki sürücü Fikriye Mirza (64) ve yanındaki Sümer Mişe (61), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Beylikova kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Adem T. idaresindeki TIR, önünde giden Fikriye Mirza yönetimindeki otomobile çarptı.

        Hurdaya dönen otomobildeki Mirza ve Mişe araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde otomobilde sıkışan sürücü Fikriye Mirza ile yanındaki Sümer Mişe’nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı 2 kişinin cansız bedenleri, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Adem T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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