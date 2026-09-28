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        Haberler Gündem Güncel Korkunç kaza! Kapıya çarptı, kamyonun altında kaldı!

        Korkunç kaza! Kapıya çarptı, kamyonun altında kaldı!

        Diyarbakır'da meydana gelen korkunç kazada, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulan ve üzerinden kamyonet geçen motosiklet sürücüsü Berat Gülmüş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 12:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kapıya çarptı, kamyonun altında kaldı!

        Diyarbakır'da park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp yola savrulan ve üzerinden kamyonet geçen motosiklet sürücüsü Berat Gülmüş (48), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaza, 13 Eylül’de öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi’nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobilin sürücüsü F.K. aracını yol kenarına park etti. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kişinin açtığı kapıya motosikletiyle yoldan geçen Berat Gülmüş çarptı. Yola savrulan Gülmüş'ün üzerinden, arkadan gelen plakası belirlenemeyen kamyonet geçti.

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        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülmüş, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Berat Gülmüş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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