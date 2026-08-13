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        Haberler Gündem Güncel Kumluca'da kazalarının yaşandığı kontrolsüz kavşak kapatıldı

        Kumluca'da kazalarının yaşandığı kontrolsüz kavşak kapatıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği Gödene Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşak, ilçe trafik komisyonu kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Kumluca'daki kontrolsüz kavşak kapatıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği kontrolsüz kavşak, ilçe trafik komisyonu kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, trafiğe kapatılan kavşakta incelemelerde bulundu. Güneş, burada yaptığı açıklamada, sık yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşın talepleri ve ilgili kurumların görüşüyle bir değerlendirme yapıldığını ve kavşağın kapatılması kararı alındığını söyledi.

        Gödene Caddesi'nin ve kapatılma kararı alınan kavşağın toptancı hali yakınında bulunması dolayısıyla yoğun trafik kullanımı olduğuna dikkati çeken Güneş, "Gödene Caddemiz ve bu kontrolsüz kavşak konum itibarıyla yoğun trafiğin olduğu bir yer. Buna bağlı olarak kavşağın kontrolsüz olması da kazalara neden oluyor. Mülki idare olarak yaptığımız değerlendirme, kamu kurumlarımızın ve vatandaşların talebi doğrultusunda, ilçe trafik komisyonunda kavşağın kapatılması kararı verildi. Belediye ekiplerimiz kavşağın kapatılmasını sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

        Kapatılan kavşakta gerekli işaretlemelerin de yapıldığını aktaran Güneş, sürücülerden olası kazalara sebebiyet vermemek adına trafik kurallarına ve işaretlere uymalarını istedi.

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