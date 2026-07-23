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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kurye, altınlarla kayboldu

        Kurye, altınlarla kayboldu

        İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcudan teslim alınan piyasa değeri 2 milyon 300 bin lira olan altınlar teslim edileceği adrese ulaştırılamadı. Polis ekiplerinin çalışmasında kuryenin kullandığı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Kurye, altınlarla kayboldu
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        Kağıthane'de bir kuyumcudan teslim alınan yaklaşık 380 gramlık, piyasa değeri 2 milyon 300 bin lira olan altınlar teslim edileceği adrese ulaştırılamadı. İş yeri sahibinin polise giderek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin çalışmasında kurye Deniz B.’nin (30) kullandığı motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Deniz B. aranırken, altınları teslim alarak iş yerinden ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli’de bulunan bir kuyumcuda yaklaşık 1 yıldır kurye olarak çalışan Deniz B., Kağıthane’deki bir kuyumcudan yaklaşık 380 gram altını teslim aldı. Yaklaşık 2 milyon 300 bin lira değerindeki altınları teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden bir daha haber alınamadı.

        MOTOSİKLETİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

        Altınların adrese teslim edilmemesi ve Deniz B.'ye ulaşılamaması üzerine iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Deniz B.’nin kullandığı motosikleti Kağıthane’de terk edilmiş halde buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Diğer yandan Deniz B.'nin altınları teslim aldığı anların görüntüleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, altınları teslim aldığı ve motosikletiyle iş yerinden ayrıldığı anlar görüldü.

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