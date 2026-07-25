Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
Kütahya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Giriş: 25 Temmuz 2026 - 01:32 Güncelleme:
Kütahya'da Onur A. idaresindeki otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 19. kilometresinde, Mehmet Ş'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Savrulan otomobil ile motosiklet, yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre, yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ekiplerce şarampolden güçlükle taşınarak Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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