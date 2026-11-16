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        Malatya kazasında üç kritik ihtimal üzerinde duruluyor

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazası, Türkiye'nin havacılık güvenliği ve askeri uçuşlarda risk yönetimini yeniden gündeme taşıdı. S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu iki pilot binbaşı ile iki teknisyen astsubay şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklarken, adli ve teknik inceleme başlatıldı

        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        Malatya kazasında üç kritik ihtimal üzerinde duruluyor

        Kazanın ardından gözler, helikopterin nasıl düştüğüne, olası teknik arızalara ve geçmişte yaşanan benzer facialardan çıkarılan sonuçlara çevrildi.

        İLK BULGULAR: HAVA ŞARTLARI ÖN PLANDA DEĞİL

        Bülent Aydemir'in haberine göre; Kazanın meydana geldiği sırada Malatya’daki meteorolojik koşulların belirgin biçimde olumsuz olmadığı yönündeki değerlendirmeler, kötü hava ihtimalini ilk sıradaki açıklama olmaktan uzaklaştırıyor.

        Görüş mesafesinin 10 kilometrenin üzerinde, rüzgârın ise yaklaşık 5 kilometre/saat düzeyinde olduğu ifade edildi.

        Ancak meteorolojik koşulların elverişli olması, hava kaynaklı bütün riskleri ortadan kaldırmıyor. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin tamamlanması gerekiyor.

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        ÜÇ KRİTİK İHTİMAL

        Malatya’daki kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın odaklandığı üç temel başlık bulunuyor.

        Teknik arıza: Ana rotor, kuyruk rotoru, motor, transmisyon veya hidrolik sistemde meydana gelebilecek bir arıza, helikopterin kontrolünün kaybedilmesine neden olabilir. Özellikle kuyruk rotorundaki sorunlar, yön kontrolünün kaybedilmesi bakımından kritik önem taşıyor. Görgü tanıklarının ifadesi bu ihtimal üzerinde durulmasına yol açtı.

        Elektrik telleri veya başka bir engele çarpma: Türkiye’deki geçmiş askeri helikopter kazalarında yüksek gerilim hatlarına çarpma önemli nedenlerden biri olarak kayıtlara geçti. Malatya’da da böyle bir temasın gerçekleşip gerçekleşmediği, enkaz incelemesi ve çevresel bulgularla ortaya çıkarılabilecek.

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        Gece uçuşu ve pilotaj faktörü: Akşam saatlerinde gerçekleştirilen uçuşlarda yer referanslarının kaybolması, özellikle alçak irtifada engellerin fark edilmesini zorlaştırabiliyor. Ancak Malatya kazasında pilotaj hatası bulunduğuna ilişkin herhangi bir resmi tespit yok.

        Enkazın dağılımı, rotor ve kuyruk sistemlerindeki hasarlar, motor ve güç aktarım sisteminin durumu, yangının başlangıç noktası ve varsa uçuş kayıtları kazanın oluş mekanizmasını aydınlatacak.

        GÖZLER TEKNİK RAPORDA

        Malatya kazasının kesin nedeni, adli soruşturma ve teknik incelemenin sonuçlarıyla ortaya çıkacak. Helikopterin kaza öncesi teknik durumu, uçuş rotası ve irtifa profili, motor ve rotor sistemlerinin inceleme sonuçları, çevredeki elektrik hatları ve yangının başlangıç noktası soruşturmanın kritik başlıkları arasında bulunuyor.

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        Enkazın dağılımı ve parçaların deformasyon izleri, helikopterin düşüş pozisyonunu ve kaza kırımın nasıl meydana geldiğini anlamak açısından belirleyici olacak.

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