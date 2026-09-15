Manavgat'ta otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
Antalya Manavgat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 15 Eylül 2026 - 01:25 Güncelleme:
Manavgat ilçesinde Ahmet Sevim'in (34) kullandığı otomobil, Taşağıl Mahallesi D-400 karayolunda TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, ekiplerce yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Sevim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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