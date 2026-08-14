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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da serinlemek için dereye giren genç boğuldu

        Manisa'da serinlemek için dereye giren genç boğuldu

        Manisa'da serinlemek için dereye giren genç boğuldu. Talihsiz gencin cansız bedeni, su altı arama ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu dereden çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 02:28 Güncelleme:
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        Serinlemek için girdiği derede boğuldu

        Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Yunusemre ilçesinin kırsal Dağyenice Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir'de bir inşaatın elektrik işlerini tamamlayan İbrahim Karabaş (16), beraberinde ustası ve arkadaşıyla birlikte dönüş yoluna geçti. Yol üzerinde mola veren grup, serinlemek amacıyla 'Kocadere' olarak bilinen dereye girdi.

        Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Karabaş'ı fark eden ustası ve arkadaşı, genç çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla Karabaş'ı sudan çıkaramayacaklarını anlayan usta ve arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

        DHA'nın haberine göre, su altı arama-kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından Karabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin dereden çıkarılan cenazesi, nöbetçi savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Acı haberi alarak olay yerine gelen Karabaş'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğularak, sinir krizleri geçirdi. Olayın ardından Karabaş'ın yanında bulunan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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