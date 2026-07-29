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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 9 gözaltı

        Mardin'de taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 9 gözaltı

        Mardin Kızıltepe'de iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı, 9 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        Mardin'de taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 9 gözaltı

        Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        8 KİŞİ YARALANDI, 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'nın haberine göre, kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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