Mardin'de taşlı sopalı kavga: 8 yaralı, 9 gözaltı

İran savaşında söz kimde? İran ve Gazze görüşülecek, ne kararlar alınacak? Netanyahu neden ABD'ye gidiyor? İsrail - ABD Koordinasyonunda yeni dönem arayışı mı? Netanyahu'yu 7. kez ABD'ye götüren sebep ne? Trump - Netanyahu ne mesaj verecek, savaşın seyri ne olur? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Anadolu ... Daha Fazla Göster

İran savaşında söz kimde? İran ve Gazze görüşülecek, ne kararlar alınacak? Netanyahu neden ABD'ye gidiyor? İsrail - ABD Koordinasyonunda yeni dönem arayışı mı? Netanyahu'yu 7. kez ABD'ye götüren sebep ne? Trump - Netanyahu ne mesaj verecek, savaşın seyri ne olur? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti Özcan Tikit ve Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin değerlendirdi. Daha Az Göster