Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, YENİ Parti’ye katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün YENİ Parti’ye katılması dolayısıyla bugün partinin Marmaris İlçe Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Ünlü, siyasi yolculuğuna Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı.

Törene YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, YENİ Parti Marmaris Kurucu İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve partililer katıldı.

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“İNANDIĞIMIZ DEĞERLER DEĞİŞMEDİ”

Törende konuşan Ünlü, siyasi tercihleri değişse de savundukları temel değerlerin değişmediğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine bağlılıklarının sürdüğünü ifade eden Ünlü; demokrasiye, hukuka, insan haklarına, halkın iradesine ve sosyal adalete olan inançlarının aynı olduğunu söyledi.

ANKA'da yer alan habere göre; YENİ Parti’ye katılma kararını kendi siyasi sorumlulukları ve iradeleriyle aldıklarını belirten Ünlü, bu kararda Marmaris halkının sesine de kulak verdiklerini kaydetti.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Marmaris ’i yönetme sorumluluğunu üstlendikleri gündeki heyecan ve sorumluluk duygusunu koruduklarını dile getiren Ünlü, belediyecilik anlayışlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

“ÖNCELİĞİMİZ YARIN DA MARMARİS OLACAK”

Marmaris ’i yılın 12 ayı yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Ünlü, “Önceliğimiz dün de Marmaris ’ti, bugün de Marmaris , yarın da Marmaris olacak" dedi.

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Belediyenin kapısının siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın herkese açık kalacağını ifade eden Ünlü, Marmaris ’in sorunlarının çözümü için merkezi yönetim, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabileceklerini belirtti. Ünlü, “ Marmaris ’in menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Biz Marmaris için çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

ROZETİNİ GİZEM ÖZCAN TAKTI

Konuşmaların ardından Ünlü’nün YENİ Parti rozetini, Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı. YENİ Parti’ye katılan belediye meclisi üyelerine de rozetleri verildi.

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Ünlü, kendisine ilk siyasi rozetini 18 yaşındayken babasının taktığını anlatarak babası, annesi ve eşine YENİ Parti rozeti taktı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.