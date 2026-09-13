Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, YENİ Parti’ye katıldı

        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, YENİ Parti’ye katıldı

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Ünlü'nün parti rozetini YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı. Ünlü, "Önceliğimiz dün de Marmaris'ti, bugün de Marmaris, yarın da Marmaris olacak" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 01:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Marmaris Belediye Başkanı, YENİ Parti'ye katıldı

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün YENİ Parti’ye katılması dolayısıyla bugün partinin Marmaris İlçe Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Ünlü, siyasi yolculuğuna Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı.

        Törene YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, milletvekilleri Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, YENİ Parti Marmaris Kurucu İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve partililer katıldı.

        REKLAM

        “İNANDIĞIMIZ DEĞERLER DEĞİŞMEDİ”

        Törende konuşan Ünlü, siyasi tercihleri değişse de savundukları temel değerlerin değişmediğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerine bağlılıklarının sürdüğünü ifade eden Ünlü; demokrasiye, hukuka, insan haklarına, halkın iradesine ve sosyal adalete olan inançlarının aynı olduğunu söyledi.

        ANKA'da yer alan habere göre; YENİ Parti’ye katılma kararını kendi siyasi sorumlulukları ve iradeleriyle aldıklarını belirten Ünlü, bu kararda Marmaris halkının sesine de kulak verdiklerini kaydetti.

        REKLAM

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Marmaris’i yönetme sorumluluğunu üstlendikleri gündeki heyecan ve sorumluluk duygusunu koruduklarını dile getiren Ünlü, belediyecilik anlayışlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını bildirdi.

        “ÖNCELİĞİMİZ YARIN DA MARMARİS OLACAK”

        Marmaris’i yılın 12 ayı yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Ünlü, “Önceliğimiz dün de Marmaris’ti, bugün de Marmaris, yarın da Marmaris olacak" dedi.

        REKLAM

        Belediyenin kapısının siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın herkese açık kalacağını ifade eden Ünlü, Marmaris’in sorunlarının çözümü için merkezi yönetim, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabileceklerini belirtti. Ünlü, “Marmaris’in menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. Biz Marmaris için çözüm üretmeye devam edeceğiz” dedi.

        ROZETİNİ GİZEM ÖZCAN TAKTI

        Konuşmaların ardından Ünlü’nün YENİ Parti rozetini, Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan taktı. YENİ Parti’ye katılan belediye meclisi üyelerine de rozetleri verildi.

        REKLAM

        Ünlü, kendisine ilk siyasi rozetini 18 yaşındayken babasının taktığını anlatarak babası, annesi ve eşine YENİ Parti rozeti taktı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Marmaris Belediyesi
        #Acar Ünlü
        #yeni parti
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün dönüşü kaza: 21 yaralı
        Düğün dönüşü kaza: 21 yaralı
        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon
        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon
        Trabzon'a Konya darbesi!
        Trabzon'a Konya darbesi!
        Kuriş soruşturmasında yeni iddialar
        Kuriş soruşturmasında yeni iddialar
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Mustafa Şen: Anayasa çalışmalarına hız verilecek
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı! Turizm güvenliği için 106 tutuklama
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Yoğun bakımların sepsis gerçeği: Sepsisli hastaların yarısı 30 gün içinde hayatını kaybediyor
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi 3 saat sürdü
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        "Hayal kurmalarına engel olmayın"
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Türkiye ve Azerbaycan'dan 3 dev proje
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi çözüldü!
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        Taksicilerden Togg T6X talebi
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "11 Eylül öncesi yönetim defalarca uyarılmış"
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        "Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 şüpheli gözaltında
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Roma, Oosterwolde'den vazgeçmedi!
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar