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        Haberler Gündem Güncel Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele: Bu yıl 60 yapı yıkıldı

        Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele: Bu yıl 60 yapı yıkıldı

        Muğla'nın Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçede kaçak yapılaşmayla mücadelenin belirlenen plan ve hukuki süreçler doğrultusunda sürdürüldüğünü, bu yıl yaklaşık 60 kaçak yapının yıkıldığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:48 Güncelleme:
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        Marmaris'te bu yıl 60 kaçak yapı yıkıldı
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        Muğla'nın Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla Netsel Marina'daki bir restoranda düzenlenen programda, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünlü, ilçedeki kaçak yapılarla mücadeleye ilişkin belediyenin kararlı bir tutum sergilediğini söyledi. Kaçak yapılaşmanın temelinde imar sorunlarının bulunduğunu belirten Ünlü, bu konuda yaşanan gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Belediye olarak kaçak yapılarla mücadeleyi belirlenen protokol ve plan doğrultusunda yürüttüklerini vurgulayan Ünlü, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar ile sit alanlarındaki kaçak yapıların öncelikli olarak değerlendirildiğini kaydetti.

        Resmi yazı ve tebligatların yıkım sıralamasında değişikliğe neden olabildiğini dile getiren Ünlü, "Bize verilen görevi kanunlar çerçevesinde eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

        Bu yıl gerçekleştirilen yıkımlara ilişkin bilgi veren Ünlü, ilk etapta yaklaşık 150 kaçak yapının tespit edildiğini, bürokratik ve idari süreçler nedeniyle çalışmalara kısa süre ara verildiğini ancak geçen haftadan itibaren ekiplerin yeniden sahaya çıktığını dile getirdi.

        Ünlü, "Bu yıl şu ana kadar 60 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Son gelen resmi yazılarla birlikte yaklaşık 109-110 yapı için de yeni hukuki ve idari süreç başlatıldı. Bize tebliğ edilen görev neyse onu harfiyen uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Programın sonunda Ünlü, basın mensuplarına çeşitli hediyelerin yanı sıra saksıda zeytin fidanı verdi.

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