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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de deniz kaplumbağa yavruları denizle buluştu

        Mersin'de deniz kaplumbağa yavruları denizle buluştu

        Mersin'de, nesli tehlike altında olan ve uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan yeşil deniz kaplumbağalarının çıkışı tamamlandı. Kentte yaklaşık 100 bin yavru yumurtadan çıkarak Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Yavru çıkışlarını takip eden Dr. Mahmut Ergene, "Mersin genelinde bu sene toplam yaklaşık olarak 100 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluştuğunu söyleyebiliriz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        Mersin'de yavrular denizle buluştu

        Mersin'de mayıs ayında başlayan yuvalama döneminin ardından kuluçka sürecini tamamlayan yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları 5 yuvalama alanı başta olmak üzere kumların altındaki yumurtalarından çıkarak doğal içgüdüleriyle denize ulaşmak için zorlu yolculuklarını tamamladı.

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen izleme çalışmaları kapsamında yuvalar özenle açılırken, çıkan yavrular ve yumurtalar kayıt altına alındı.

        Yavru çıkışlarını takip eden MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, deniz kaplumbağalarının tüm dünyada doğanın, yaşamın, biyolojik çeşitliliğin ve sağlıklı deniz ekosistemlerinin bir parçası olduğunu kaydetti.

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        Çalışma yaptıkları Mezitli ilçesindeki Davultepe 100'üncü Yıl sahilinde bu yıl 138 deniz kaplumbağası yuvası tespit ettiklerini belirten Ergene, "Toplamda bu bölgeden 10 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunu denizle buluşturduk. Geçtiğimiz yıl yuva sayısı 246'ydı. Bu sene yuva sayısındaki düşüşü değerlendirirken popülasyondaki bir düşüş olarak değil de bu deniz kaplumbağalarının doğası gereği 2-3 sezon yoğun yuvalamanın ardından bir sezon düşük yuva sayısını normal olarak karşılamaktayız. Mersin genelinde ise bu sene toplam yaklaşık olarak 100 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluştuğunu söyleyebiliriz" dedi.

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        Kentte yapılan eğitim ve farkındalık çalışmalarının sonucu olarak vatandaşlarda çevre bilincinin yükseldiğini belirten Ergene, "Deniz kaplumbağalarına karşı daha duyarlı ve hassas şekilde yaklaşmaya başladılar. Bu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederiz. Deniz kaplumbağasını sadece bir canlı olarak düşünmemek lazım, yaşamın, doğanın ve sağlıklı ekosistemlerin, sağlıklı denizlerimizin bir simgesi olarak görmekteyiz" diye konuştu.

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        #mersin haberleri
        #Mezitli
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