MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çerçeve yasa açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız,"Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, ”Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur. Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Meclis'te 430’un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, şunları kaydetti:

"Adeta kılı kırk yararak hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları, doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulan, Türkiye’ye özgü bir modelin çerçevesini tanımlayan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM'ye sunulmuştur.

Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Mecliste 430’un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir. PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."