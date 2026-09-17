MHP lideri Bahçeli'den "Öcalan'a villa" yorumlarına tepki: Villa yok, konut yapıldı

MHP Lideri Bahçeli, Öcalan için İmralı Adası’nda villa inşa edildiği iddialarına ilişkin “Nagehan Hanım’ın açıkladıklarında ‘villa’ yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekare bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, mesajlarını aktarsın...” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazeteci Ceyhun Bozkurt’a yaptığı açıklamalarda özetle şunları söyledi:

“Geçenlerde gazeteci Nagehan Alçı geldi. Hanımefendinin aktardıklarından ‘villa’ yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı suyla çevrili bir ada. Abdullah Öcalan, zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. 2025’teki açıklamasıyla Şubat 2026’daki açıklamasının birbirinden farksız ve örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkânlar sağlanmalı, sağlanacaktır.”

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Bahçeli, İmralı sürecine ilişkin daha önce gündeme getirdiği “Barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü” önerisinin de geçerli olduğunu söyledi.

PERVİN BULDAN: CEZAEVİNİN ADETA BİR PARÇASI

Öcalan’a yapıldığı iddia edilen villa için DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan da açıklama yaptı: “Villa benzetmesinin gerçekle alakası yoktur. Hatta denilebilir ki cezaevinin adeta bir parçasıdır yeni yapı. Orayı villa ve konforlu bir alan gibi tanımlamanın hem gerçekle alakası yok hem de art niyetli bir değerlendirmedir.”