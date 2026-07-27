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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da nişanlı çifti, trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla'da nişanlı çifti, trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla Seydikemer'de kontrolden çıkarak bağ evine çarpan otomobilin sürücüsü Semih Uçar hayatını kaybetti, nişanlısı Zeynep Yüksel ise yaralandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 03:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nişanlı çifti, trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaza, Seydikemer ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Semih Uçar'ın kullandığı otomobil, virajda kontrolden çıkarak bağ evine çarptı.

        SÜRÜCÜ ÖLDÜ, NİŞANLISI YARALANDI

        ANKA'nın haberine göre, kazada otomobilin sürücüsü Semih Uçar hayatını kaybederken, otomobilde sıkışan 23 yaşındaki nişanlısı Zeynep Yüksel, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Yüksel, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Üç ay sonra evlenmeye hazırlandıkları öğrenilen çiftin sabah kahvaltısına için yola çıktığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Hayatını kaybeden Semih Uçar, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Değirmenbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Muğla
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        #Seydikemer
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