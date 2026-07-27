Muğla'da nişanlı çifti, trafik kazası ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Sürücü ile bukalemunun yol kavgası

Kahramanmaraş'ta, otomobiliyle seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bukalemunu fark eden sürücü, rampada aracını durdurup geçmesini bekledi. Hayvanın bir ileri bir geri hareket etmesi gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu (İHA)