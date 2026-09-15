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        Haberler Gündem Güvenlik Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

        Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

        Muş merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettiği belirlenen 15 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 02:50 Güncelleme:
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        4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

        Muş Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve adli makamların koordinesinde çalışma yürütüldü.

        15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettiği tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. AA'nın haberine göre, ekiplerce Muş, Batman, Bursa ve Yalova'da belirlenen 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Adreslerde gerçekleştirilen aramada 31 cep telefonu, 5 bilgisayar, 17 SIM kart, 62 banka ve kredi kartı, başkalarına ait 5 kimlik kartı, 1 milyon 750 bin lira değerinde çek ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 25 milyon 740 bin 480 lira para hareketliliğinin olduğu belirlendi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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