Nevşehir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ve siyasetin sıcak başlıkları, Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber Bülteni'nde masaya yatırılıyor. Günün siyasi gündemini belirleyen kritik gelişmeleri bu özetle yakalayın. Donald Trump'ın İsrail'e ilişkin son açıklamaları uluslararası arenada nasıl yankı bu... Daha Fazla Göster

Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları ve siyasetin sıcak başlıkları, Faruk Aksoy ile Habertürk Ana Haber Bülteni'nde masaya yatırılıyor. Günün siyasi gündemini belirleyen kritik gelişmeleri bu özetle yakalayın. Donald Trump'ın İsrail'e ilişkin son açıklamaları uluslararası arenada nasıl yankı buldu? ABD'nin yeni dönem politikaları ve Orta Doğu'ya olası etkileri, bu yayında kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca MHP lideri Bahçeli'nin, parti kurma sinyali olarak yorumlanan son çıkışları siyaset kulislerinde hangi senaryoları doğuruyor? Siyasi gündemi yakından takip edenler için bu analizler büyük önem taşıyor. Bültenin dikkat çeken bir diğer dosyası ise yerel yönetimlerdeki usulsüzlük iddiaları. Şile Belediyesi'ne yönelik "festival vurgunu" iddialarında öne sürülen detaylar ve kamuoyunda oluşan soru işaretleri, belgeler eşliğinde ekrana taşınıyor. Daha Az Göster