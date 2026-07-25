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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Nevşehir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Nevşehir'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 03:05 Güncelleme:
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        Nevşehir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
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        Nevşehir'de, İsmail E. idaresindeki hafif ticari araç ile Abdullah K. yönetimindeki minibüs, Nevşehir-Kayseri karayolu Ürgüp Kavşağı'nda çarpıştı.

        Durumun bildirilmesinin ardından kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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