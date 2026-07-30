Önder Sav CHP'den istifa etti
Önder Sav, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav yaptığı açıklamada "CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu" dedi.
Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti.
Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Sav, "CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmıştır. Hak, hukuk, adalet sözleri unutulur olmuştur. CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ