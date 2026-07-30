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        Haberler Gündem Politika Önder Sav CHP'den istifa etti

        Önder Sav CHP'den istifa etti

        Önder Sav, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Sav yaptığı açıklamada "CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:11 Güncelleme:
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        Önder Sav CHP'den istifa etti

        Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP'den 70 yıl sonra istifa etti.

        Önder Sav Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

        Sav, "CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almış, demokratik, laik hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmıştır. Hak, hukuk, adalet sözleri unutulur olmuştur. CHP hukuksuzluğun cirit attığı bir parti konumuna sokuldu" dedi.

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