Osmanlı mirası mücevherleri çalmıştı! Yatılı yardımcı hakkında karar!

Olay 17 Mart 2025 tarihinde, İstanbul Sarıyer’de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Sultan Vahdettin’in torunlarından ve avukat kimliğiyle de bilinen Mesude Evliyazade, güvendiği bir ajans aracılığıyla 4 Şubat 2025’te evine yatılı yardımcı aldı.

Ancak bir süre sonra Evliyazade’nin evindeki kıyafet, çanta ve ayakkabılar kaybolmaya başladı. İlk başta dikkat çekmeyen kayıpların ardından bu kez çok daha değerli parçaların eksildiği fark edildi.

OSMANLI MİRASI BİLEZİK DE KAYBOLDU

Evliyazade evindeki eşyaları kontrol ettiğinde, ailesinden kalan tarihi mücevherlerin de yerinde olmadığını gördü. Çalınanlar arasında Ulviye Sultan’dan kalma, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki pırlanta işlemeli altın bilezik de bulunuyordu. Yapılan tespitlerde bileziğin yanı sıra yüzük, küpe, çanta ve çeşitli giyim eşyalarının da çalındığı belirlendi. Çalınan mücevher ve eşyaların toplam değerinin yaklaşık 11 milyon 650 bin lira olduğu tespit edildi.

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HIRSIZLIK BİR AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Evindeki değerli eşyaların eksildiğini fark eden Mesude Evliyazade polise giderek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine çalışma başlattı. Polis, evde çalışan Türkan Ç.’nin hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı ve şüphelinin evden eşyaları çıkardığı belirlendi.

ÇALINAN EŞYALARIN İZİ SÜRÜLDÜ

Hırsızlık Büro ekipleri soruşturmayı derinleştirdiğinde, çalınan değerli eşyaların bir bölümünün Türkan Ç.’nin kızı S.N.Ş. tarafından satıldığını belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla Türkan Ç.ve kızı yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda çalınan 79 parça çanta, giyim ve ev eşyası ele geçirildi. Eşyaların izini süren polis, 20 parça giyim ve çantayı da İzmir’de buldu.

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TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızı S.N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu soruşturmanın ardından Türkan Ç. hakkında İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

MAHKEMEDEN 10 YIL 6 AY HAPİS

Yargılamanın ardından mahkeme kararını açıkladı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, Türkan Ç. hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan hüküm kurdu. Mahkeme, yapılan artırımların ardından Türkan Ç.’nin 10 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.