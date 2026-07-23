İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Galata semtinde, çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşen aşçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'daki habere göre olay; 17 Temmuz Cuma günü saat gece 00.00 sıralarında Beyoğlu'nun Galata semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde yaklaşık 1 yıldır aşçı olarak görev yapan 22 yaşındaki genç kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin 5'inci katında bulunan teras bölümünden aşağı düştü.

Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aşçı, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan genç kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.