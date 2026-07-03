Özgür Özel'den Kastamonu ziyareti

Kastamonu'da merkeze bağlı Çatören köyünde orman köylüleri ile bir araya gelen Özel, köylülerin sorunlarının farkında olduklarını söyledi.

Özel, daha sonra Nasrullah Meydanında ve Küçük Sanayi Sitesindeki esnafı ziyaret etti.

Özellikle sanayi esnafının ara eleman bulamama sorunu olduğunu belirten Özel, "Ara eleman, aranan eleman sorunu, bunların mesleki eğitimle yetiştirilmesi, üzerinde önemle çalıştığımız bir konu. İhtiyaç kadar mühendis yetiştirip doğru miktarda ara eleman yetiştirmek, ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirip atanmayan öğretmen sorununu ortadan kaldırmak önemli. Her şeyin başı ve sonu doğru planlama." diye konuştu.

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