Personelini darbeden hastane müdürü açığa alındı

Burası Haftasonu - 27 Haziran 2026 (A Milliler Yurda Döndü)

A Milliler yurda döndü. Kadir İnanır hayatını kaybetti. AK Parti'nin 33. istişare kampı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması. CHP'de "Rüşvet ve Yolsuzluk" birimi. Gümrüklerde 407 narkotik operasyonu. Venezuela'da can kaybı artıyor. NATO zirvesine geri sayım. KAAN ne zaman uçacak? İran'a yaptırımla... Daha Fazla Göster A Milliler yurda döndü. Kadir İnanır hayatını kaybetti. AK Parti'nin 33. istişare kampı. CHP'de olağanüstü kurultay tartışması. CHP'de "Rüşvet ve Yolsuzluk" birimi. Gümrüklerde 407 narkotik operasyonu. Venezuela'da can kaybı artıyor. NATO zirvesine geri sayım. KAAN ne zaman uçacak? İran'a yaptırımlar kalkar mı? Süreçte yasal adım ne zaman atılacak? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu; İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Avukat Zafer İşeri ve İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı. Daha Az Göster