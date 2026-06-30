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        Personelini darbeden hastane müdürü açığa alındı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, devlet hastanesinde personelini darbeden hastane müdürü T.Y. açığa alındı, hakkında idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Personelini darp etti, açığa alındı

        Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 3 ay önce; iddiaya göre hastane müdürü T.Y. ile personel A.D. arasında tartışma çıktı.

        DHA'nın haberine göre hastane koridorundaki tartışma sırasında T.Y., A.D.’yi darbetti. Tartışma, hastane bahçesine de taştı.

        Burada T.Y.’nin attığı tek yumrukla A.D. yere yığıldı. Kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, hastane müdürü T.Y. kaymakamlık kararıyla açığa alındı.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAKKINDA DA İDARİ SORUŞTURMA

        Bu arada, aynı hastanede bir güvenlik görevlisinin, bekleme salonunda şakalaştığı kadınının kucağına oturduğu görüntülere ilişkin de idari soruşturma açıldı.

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Sivrihisar Devlet Hastanesi’nde meydana gelen her iki olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve hassasiyetle takip edilmektedir” denildi.

        Hastanedeki kavgaya soruşturma
        Hastanedeki kavgaya soruşturma
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