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        Hastanedeki kavgaya soruşturma

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devlet hastanesi müdürünün bir personeli darp ettiği iddia edilmişti. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesinde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Hastanedeki kavgaya soruşturma

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devlet hastanesi müdürünün darbettiği iddia edilen personel yaşananları anlattı.

        İHA'nın haberine göre Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin müdürü T.Y., iddiaya göre 3 ay önce hastane personeli A.D. ile tartıştıktan sonra ikili arasında arbede yaşandı. T.Y.'nin personeli darp ettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Eskişehir Valiliği ise T.Y. ile ilgili inceleme başlattı.

        "HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

        Müdürün kendisini darp ettiğini iddia eden A.D., "Olay hastanede bir personel arkadaşımla tartışmamdan dolayı ortaya çıktı. Daha sonra kurum müdürümüzle bu konu hakkında görüşeceğimiz zaman zaten sosyal medyadan gördüğümüz üzere darp edildiğim açıkça bellidir. İlk darbeden sonra olan her şeyi beyin travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonrasında ikinci darp edildiğimi kamera kayıtlarından işte soruşturma aşamasında gördüm, öğrendim. İnceleme başlatılmasını talep ettim. Umarım bunlar karşılık bulur. Onun harici zaten görüntülerden görüleceği üzere yine az önce sosyal medyadan gördüm" diye konuştu.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        AA'da yer alan habere göre de Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Sivrihisar Devlet Hastanesinde yaşanan kavga ve kurum ortamına uygun olmayan davranışlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine idari soruşturma başlatıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sivrihisar Devlet Hastanesinde meydana gelen ve güvenlik kameralarınca kaydedilen her iki olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, olaylara ilişkin müdürlükçe idari soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Süreç titizlikle takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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