Polisten kaçtı, kaza yaptı
İstanbul Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Şişli'de park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 01 Ekim 2026 - 11:19 Güncelleme:
Olay, dün saat 23.45 sıralarında Şişli Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eski TV programcısı Deniz Türkeri, Beşiktaş’ta denetim yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı.
İHA'nın haberine göre polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı.
Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Türkeri’nin alkollü olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan Türkeri, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, Türkeri'nin park halindeki araçlara çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer aldı.
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