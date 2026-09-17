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        Haberler Gündem Ratko Mladic çorabına suç duyurusu

        Ratko Mladic çorabına suç duyurusu

        Ticaret Bakanlığı, 'Made in Türkiye' ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladic'in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan'a ihraç edildiğine ilişkin sanal medya paylaşımları üzerine; suç ve suçluyu övme kapsamında ilgililer hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Ratko Mladic çorabına suç duyurusu

        Ticaret Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan, üzerinde 'Made in Türkiye' ibaresi ve savaş suçlusu Ratko Mladic’in görselinin bulunduğu çorabın Sırbistan’a ihraç edildiğine ilişkin paylaşımlar Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir. Söz konusu ürünle bağlantılı olduğu tespit edilen İstanbul/Bayrampaşa’da faaliyet gösteren firmaya, Bakanlığımız Ticaret Denetmenlerince 16 Eylül 2026 tarihinde piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimde, kamuoyuna yansıyan Ratko Mladic görselli ürüne rastlanılmamıştır. Firma yetkilisi, Sırbistan’da faaliyet gösteren 'Blue Land' isimli firma ile geçmişte ticari ilişkilerinin bulunduğunu, ürün üzerindeki görselde yer alan Ratko Mladic’i tanımadığını ve söz konusu kişi hakkında bilgi edinmesinin ardından bu ticari ilişkiyi yaklaşık 1,5 yıl önce sonlandırdığını beyan etmiştir. Denetim kapsamında firmaya ait farklı bir çoraptan numune alınmış ve ürün etiketinde ilgili mevzuat hükümleri bakımından eksiklikler tespit edilmiştir. Numuneler, gerekli testlerin yapılması amacıyla akredite laboratuvara gönderilmiştir. Test sonuçlarının ardından mevzuat kapsamında gerekli işlemler tesis edilecektir. Diğer taraftan, söz konusu ürün ve görseller nedeniyle suçu ve suçluyu övme kapsamında değerlendirilmesi gereken hususlar bakımından firma ve ilgilileri hakkında gerekli adli soruşturmanın başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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        'DENETİM VE İŞLEMLERE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

        Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

        "Ticaret erbabı olmak; hele ki ülkemizi uluslararası arenada temsil ederek ihracat yapmak, beraberinde özel bir özen ve sorumluluk taşımaktadır. İhracata konu edilen bir ürünün yalnızca üretimi ve sevkiyatı değil, üzerinde yer alan görsel, ifade, kişi ve diğer tüm unsurlarının da bilinmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir. İhracatçılarımızın, ülkemizin adını ve 'Made in Türkiye' markasını taşıyan ürünlerinin içeriği ve üzerindeki tüm unsurlar hakkında tam ve eksiksiz bilgi sahibi olması, uluslararası ticarette ülkemizin itibarının korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. 'Tanımıyorum' veya 'bilmiyordum' şeklindeki açıklamalar, ticari faaliyetlerin gerektirdiği özen ve sorumluluk yükümlülüğünün yerine getirilmesinin alternatifi değildir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin üretim ve ihracat itibarını ilgilendiren bu tür konularda Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerekli denetim ve işlemleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Ticaret Bakanlığı
        #Ratko Mladic
        #Made in Türkiye
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