Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

Adapazarı-Karasu çevre yolunun Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi mevkisinde A.İ.Ç'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.

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