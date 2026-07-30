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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

        Sakarya'da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Çarpmanın etkisiyle bir kısmı da ağaca saplanan otomobil demir yığınına döndü. Kazadan şans eseri yaralı olarak kurtulan sürücü, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 03:11 Güncelleme:
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        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü
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        Adapazarı-Karasu çevre yolunun Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi mevkisinde A.İ.Ç'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

        AA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.

        SÜRÜCÜ ŞANS ESERİ YARALI KURTULDU

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan şans eseri yaralı olarak kurtulan sürücü, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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