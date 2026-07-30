Samsun'da Ruh Sağlığı Hastanesi'ne kurşun

Samsun'un merkez ilçelerinden İlkadım'da bulunan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan incelemede, acil servis girişindeki sundurmanın camına mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, mermi çekirdeğinin kırılan camın arasına düştüğünü tespit etti. Ekipler, incelemenin ardından silahla ateş eden kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan çevrede silahla 3 el ateş edildiği öne sürüldü.