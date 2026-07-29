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        Sarıkamış'ta bin çocuğa spor forması dağıtıldı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde belediye tarafından yaz spor okullarına katılan ve ilçede yaşayan 8-15 yaş grubundaki yaklaşık bin çocuğa spor forması dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        Sarıkamış'ta bin çocuğa spor forması

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen programda, yaz spor okullarında basketbol, voleybol, futbol, jimnastik ve atletizm branşlarında eğitim alan öğrenciler ile ilçede yaşayan 8-15 yaş grubundaki yaklaşık bin çocuğa forma hediye edildi.

        Programda konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Gençlik Merkezinin çocuklar ve gençler için önemli bir eğitim ve gelişim alanı olduğunu söyledi.

        Belediyenin eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerde her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten Aslantatar, "Belediye başkanımız çocuklarımız ve gençlerimiz için eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerde her zaman destek oldu ve olmaya devam ediyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da çocukların en iyi şekilde yetişmesi için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

        Kaymakamlığın koordinasyonunda belediye, kamu kurumları ve ailelerin desteğiyle çocukların hayatın her alanında donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım ile personele emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Yıldırım ise Gençlik Merkezinde çocukların kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, desteklerinden dolayı Kaymakam Aslantatar ile Belediye Başkanı Kılıç'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Yıldırım tarafından protokol üyelerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Program, çocuklara formalarının dağıtılmasıyla sona erdi. Etkinliğe İlçe Müftüsü Muhammet Divani, mahalle muhtarları, spor eğitmenleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

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