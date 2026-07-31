2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son denetimlerde, güncel liste fiyatının üzerinde bir şekilde 2,8 milyon liraya ikinci el Tesla satılmaya çalışıldığının tespit edilmesi üzerine ilan sahibine 325 bin TL idari para cezası kesildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir.



Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında “liste fiyatının… https://t.co/fakHjvZp3Y — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) July 31, 2026

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan incelemede ikinci el Tesla'nın, üretici tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde satışa sunulduğu belirlendi.

Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İkinci el motorlu kara taşıtı piyasasında da adil, şeffaf ve kurallara uygun ticaretin tesisi için denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir. Ticaret Bakanlığımız Otomotiv Ticareti Dairesi tarafından yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ilgili satıcı hakkında “liste fiyatının üzerinde ilan verilmesi” nedeniyle 325 bin Tl idari para cezası uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın haklarını korumaya, piyasada fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."