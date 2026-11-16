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        Haberler Gündem Güncel Şelale değil, taşkın görüntüsü!

        Şelale değil, taşkın görüntüsü!

        Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle taşan dereler köy yollarını ulaşıma kapatırken, yüksek şelaleleri andıran taşkın suları cep telefonuyla kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        Artvin'de yağış nedeniyle taşan dereler köy yollarını ulaşıma kapatırken, yüksek şelaleleri andıran sular vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        İHA'nın haberine göre Artvin'in Borçka ilçesinde hafta sonu etkili olan yağış nedeniyle bazı dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı.

        İlçede etkili olan yağışın ardından debisi yükselen dereler, bazı noktalarda taşkınlara neden oldu. Taşkınlardan etkilenen köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için sahada çalışma başlattı.

        Yamaçlardan dökülen dere suları ise yüksek şelaleleri andırdı. Vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntülerde, suların yüksekten güçlü bir şekilde aktığı anlar yer aldı.

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