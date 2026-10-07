Servis faciasında 9 yıla kadar hapis talebi

Kaza, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İ.C. yönetimindeki öğrenci servis aracı, 2232'nci Sokak'tan 2230'uncu Sokak'a dönüş yaparken ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Ela Tabakoğlu'na çarptı.

DHA'nın haberine göre ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Tabakoğlu, kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü İ.C. tutuklandı.

Gebze 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ev hapsinde bulunan sanık İ.C., Tabakoğlu'nun annesi Serpil ve babası Fatih Tabakoğlu ile taraf avukatları katıldı. İ.C.’nin avukatı önceki Adli Tıp Kurumu raporu ile yenilenen rapor arasında ciddi teknik farklılıklar bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu çelişkilerin giderilmediğini savunan sanık avukatı, kusurun kimlere ve hangi gerekçeyle yüklendiği konusundaki belirsizliklerin arttığını ifade etti. Avukat, dosyadaki tüm belge ve delillerin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Trafik Kürsüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü Fen Heyeti'ne gönderilip ayrıntılı kusur incelemesi yapılmasını ve müvekkili hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

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KASTEN ÖLDÜRME İDDİASI

Baba Fatih Tabakoğlu ise sanığın kızını kasten öldürdüğünü düşündüğünü belirterek cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanık İ.C.'nin 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddedip ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.