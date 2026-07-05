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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinir krizi ve arbedede ölüm! Baba gözaltında!

        Sinir krizi ve arbedede ölüm! Baba gözaltında!

        İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren Bora Dere, kendisini sakinleştirmeye çalışan babası ile arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti. Olayın ardından ihbarda bulunan baba gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Sinir krizi ve arbedede ölüm! Baba gözaltında!

        Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren Bora Dere (23), kendisini sakinleştirmeye çalışan babası H.D. (51) ile arasında çıkan arbedede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olayın ardından ihbarda bulunan baba gözaltına alınırken, Bora D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba ile oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, Bora Dere henüz bilinmeyen nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere hareketsiz kalarak yere yığıldı. Bunun üzerine H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.D., emniyete götürülürken, Bora Dere'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

        Baba H.D.'nin polisteki ilk ifadesinde, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim" dediği öğrenildi.

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