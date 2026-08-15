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        Haberler Gündem Güvenlik 14 milyon liralık kokain ele geçirildi

        14 milyon liralık kokain ele geçirildi

        Mersin Limanı'na Ekvator'dan gelen bir gemide yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin TL olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 10:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        14 milyon liralık kokain ele geçirildi

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ve daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; MİT Mersin Bölge Başkanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün iş birliği ve müşterek çalışmalarıyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik bu sabah önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Kurumlar arası etkin koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 13 Haziran tarihinde Ekvator-Malta-Mersin güzergahında gelen bir gemiden tahliye edilen konteyner, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün müşterek çalışması kapsamında X-Ray taramasından geçirildi.

        Yapılan kontrollerde, konteynerin soğutucu motor kısmında yaklaşık piyasa değeri 13 milyon 960 bin lira olan 3 kilo 490 gram kokain ele geçirildi.

        Yürütülen çalışmaların devamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos tarihinde Mezitli ilçesinde bir araçta arama gerçekleştirildi.

        Aramada, daralı ağırlığı toplam 122 kilo 300 gram olan takoz esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen E.İ.G., M.E. ve H.M.H. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonu ve iş birliği içerisinde sürüyor.

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