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        Haberler Gündem Güvenlik 25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama

        25 ilde siber suç operasyonları: 286 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 25 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar ile dijital hesaplara yönelik suçlara ilişkin çalışmalarda 473 şüpheli yakalanırken, 286 şüpheli tutuklandı, 92'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 12:43 Güncelleme:
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        Sanal suç ağına 25 ilde operasyon

        İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen siber suç operasyonlarında, vatandaşların çeşitli yöntemlerle dolandırılması, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri ile dijital hesaplara yetkisiz erişim sağlanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        286 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 92’SİNE ADLİ KONTROl

        Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin; sanal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama, kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin 286’sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 92’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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        SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

        Açıklamada ayrıca, "Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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