Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi’nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir şüpheli, akrabası olan baba ve oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Ç.’nin bahçesine akrabaları Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak istedi.

Daha önceden de aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki ailenin, sözlü tartışması alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Ç. evinde bulunan tüfekle baba ve oğlunu vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan Ç. olayın ardından kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Tayfun Sönmez ve Tahsin Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın cenazeleri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kayıplara karışan Ramazan Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.