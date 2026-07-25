Avdan dönen Ceyda'ya gözyaşıyla veda
Bolu'da, 15 metre yükseklikten uçuruma devrilen cipte yaşamını yitiren 23 yaşındaki Emre Yaman ve kız arkadaşı 22 yaşındaki Ceyda Öztürk son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde iki gencin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu
Bolu'da yürek yakan kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi.
GENÇLER AVDAN DÖNÜYORDU
Av için gittikleri ormandan dönen Enes Yaman (25) yönetimindeki cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten düştü.Emre Yaman, 23 yaşında hayatını kaybetti.
İKİ GENÇ ÖLDÜ AĞABEY YARALI
Kazada araçta bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk (23) hayatını kaybetti. Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı.
CEYDA ANTRENÖR OLACAKTI
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk, Karamanlı Mahallesi’nde bulunan Yeşil Camii’nde, Emre Yaman ise Ovadüzü Mahallesi’nde bulunan Ovadüzü Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Emre Yaman’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.