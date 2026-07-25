Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem 3. Sayfa Avdan dönen Ceyda'ya gözyaşıyla veda

        Avdan dönen Ceyda'ya gözyaşıyla veda

        Bolu'da, 15 metre yükseklikten uçuruma devrilen cipte yaşamını yitiren 23 yaşındaki Emre Yaman ve kız arkadaşı 22 yaşındaki Ceyda Öztürk son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde iki gencin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Temmuz 2026 - 08:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avdan dönen Ceyda'ya gözyaşıyla veda

        Bolu'da yürek yakan kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde meydana geldi.

        GENÇLER AVDAN DÖNÜYORDU

        Av için gittikleri ormandan dönen Enes Yaman (25) yönetimindeki cip, kontrolden çıkarak 15 metre yükseklikten düştü.

        Emre Yaman, 23 yaşında hayatını kaybetti.
        Emre Yaman, 23 yaşında hayatını kaybetti.

        İKİ GENÇ ÖLDÜ AĞABEY YARALI

        Kazada araçta bulunan Emre Yaman ve kız arkadaşı Ceyda Öztürk (23) hayatını kaybetti. Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenilen sürücü Enes Yaman ise yaralandı.

        CEYDA ANTRENÖR OLACAKTI

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk, Karamanlı Mahallesi’nde bulunan Yeşil Camii’nde, Emre Yaman ise Ovadüzü Mahallesi’nde bulunan Ovadüzü Camii’nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

        Emre Yaman’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Masaj salonuna operasyon: 10 gözaltı!

        Ankara'da fuhuş yaptırıldığı tespit edilen spa ve masaj salonlarına yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Masaj ve spa salonlarının mühürlenerek kapatılması için işlemi başlatılırken, salonlara idari para cezası uygulandı (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        35 kent için "sarı" ve "turuncu" sağanak alarmı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        HAK – İŞ bölgesel asgari ücrete karşı
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        Koca dehşeti! Karısını uykusunda öldürdü
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Trump: Bir kez daha aday olacağım
        Trump: Bir kez daha aday olacağım
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!