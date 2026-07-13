Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde düzenlenen Çember-132 operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

İHA'daki habere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 9-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ÇEMBER-132 Operasyonu'na 81 unsur ve 236 personel katıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 40 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin 14'ünün 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl ve 1'inin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Diğer zanlıların ise çeşitli suçlardan ve ifadeye yönelik yakalama kararlarının bulunduğu bildirildi.

Operasyonda yakalananlar arasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 kişi, hırsızlık suçundan 3 kişi, yağma suçundan 3 kişi, uyuşturucu madde suçundan 3 kişi, yaralama suçundan 3 kişi, tehdit suçundan 2 kişi, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 2 kişi ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan aranan 2 kişi yer aldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ile ifadeye yönelik aranan 10 kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.