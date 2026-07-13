Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da Çember-132 operasyonu: 40 gözaltı

        Aydın'da Çember-132 operasyonu: 40 gözaltı

        Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen Çember-132 operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı. Operasyonda 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin de aralarında olduğu zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 11:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çember-132" operasyonu: 40 gözaltı

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde düzenlenen Çember-132 operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı.

        İHA'daki habere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 9-11 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen ÇEMBER-132 Operasyonu'na 81 unsur ve 236 personel katıldı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 40 kişi gözaltına alındı.

        Yakalanan şüphelilerin 14'ünün 0-2 yıl, 12'sinin 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl ve 1'inin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Diğer zanlıların ise çeşitli suçlardan ve ifadeye yönelik yakalama kararlarının bulunduğu bildirildi.

        Operasyonda yakalananlar arasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 kişi, hırsızlık suçundan 3 kişi, yağma suçundan 3 kişi, uyuşturucu madde suçundan 3 kişi, yaralama suçundan 3 kişi, tehdit suçundan 2 kişi, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 2 kişi ve sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan aranan 2 kişi yer aldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ile ifadeye yönelik aranan 10 kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

        Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yol çöktü, o anlar kamerada!

        (İHA) Rize'de merkezde yol çökmesi sonucu yolun üst kısmında bulunan 2 bina tahliye edildi

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?