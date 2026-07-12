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        Haberler Gündem Politika CHP'de görevden almalar devam edecek mi? Yeni Parti için kuruluş dilekçesi verilecek mi?

        CHP'de görevden almalar devam edecek mi? Yeni Parti için kuruluş dilekçesi verilecek mi?

        CHP'de bu hafta yapılacak olan MYK toplantısında bazı il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. Özgür Özel cephesinde de Genel Merkez'in Olağanüstü Kurultay için adım atmaması halinde yeni parti için bu hafta dilekçe verilebileceği belirtiliyor.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        CHP'de görevden almalar devam edecek mi
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nin son MYK toplantısında 7 il başkanı daha görevden alındı. Böylece görevden alınan il başkanı sayısı 43 oldu.

        “BAZI İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINABİLİR”

        Salı günü yeniden MYK'nın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantıda da bazı il başkanlarının görevden alınabileceği belirtiliyor. Ayrıca kurultay takviminin de ele alınacağı kaydedildi.

        YENİ PARTİ İÇİN KURULUŞ DİLEKÇESİ

        Özgür Özel cephesinde ise yeni parti hazırlıkları hız kazandı. 800'den fazla delegenin imzası Genel Merkez'e teslim edilmiş ve Olağanüstü Kurultaya yönelik adım atılması için 11 Temmuz'a kadar süre verilmişti. O süre doldu. Bu hafta içinde mahkemeye başvuru yapılabilir. Hafta ortasına kadar Genel Merkez'den kurultay için olumlu bir adım gelmemesi halinde yeni parti için kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilebileceği belirtiliyor.

        ÖZEL, KURMAYLARIYLA MECLİS’TE BİR ARAYA GELECEK

        CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı kurmaylarıyla bir araya gelecek. Salı günü ise grup kürsüsünden mesajlarını verecek.

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