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        Haberler Gündem Politika Denizli'de görevden alınan 2 CHP'li başkan disipline sevk edildi

        Denizli'de görevden alınan 2 CHP'li başkan disipline sevk edildi

        CHP Denizli İl Teşkilatı'nda iki ilçe başkanı daha görevden alındı. Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ile Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, genel merkez kararıyla görevden alınarak ihraç talebiyle disipline sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        2 CHP'li başkan disipline sevk edildi
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        Denizli İl Teşkilatında Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ile Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, genel merkez kararıyla görevden alınarak, ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

        2 İLÇE BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre; CHP’de mutlak butlan kararı sonrası CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum’un görevden alınıp, ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

        Denizli’nin iki büyük merkez ilçesinde görev yapan CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, CHP Genel Merkezi kararıyla görevden alındı. Karara tepki gösteren iki başkan ayrıca disipline de sevk edildi.

        CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun ve CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, CHP Genel Merkezi kararıyla görevden alınan İl Başkanı Ali Osman Horzum’un yanında yer almış ve butlan yönetimin tanımadıklarını açıklamıştı.

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