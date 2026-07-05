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        Haberler Gündem Güncel Elazığ'da arkadaşlarının uyuduğunu zannettiği adamın hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Elazığ'da arkadaşlarının uyuduğunu zannettiği adamın hayatını kaybettiği ortaya çıktı

        Elazığ'da 72 yaşındaki Alaattin Gürbüz, lastikçi dükkanında masada hareketsiz halde bulundu. İlk başta uyuduğu sanılan Gürbüz'ün, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 13:03 Güncelleme:
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        Uyuyor sanıldı... Öldüğü ortaya çıktı
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        Elazığ'da 72 yaşındaki yaşlı adam, lastikçide ölü bulundu. Dükkana giren arkadaşları ilk başta adamı uyuyor zannetti fakat gerçek sağlık ekipleri gelince ortaya çıktı.

        MASADA HAREKETSİZ YATIYORDU

        İHA'daki habere göre olay; Elazığ'da bulunan bir lastikçide meydana geldi. İş yerine giden arkadaşlar, Alaattin Gürbüz'ün (72) masada hareketsiz yattığını gördü. İlk başta uyuduğunu zanneden arkadaşları bir süre sonra, Gürbüz'e temas ederek uyandırmaya çalıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Uyanmadığını fark eden iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, 72 yaşındaki Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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